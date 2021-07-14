Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук після Євро-2020 вирушили на відпочинок у Туреччину. Там ключові гравці команди Шевченка потрапили у гучний скандал.

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На курорті Яремчук та Миколенко зробили спільне фото з Бастою, яке захисник Динамо виклав на своїй сторінці в Інстаграм. Цілком логічно, що світлина викликала велику бурю негативу в бік футболістів у мережі.

Зазначимо, що Баста тривалий час був під забороною в'їзду в Україну. Він не підтримує територіальну цілістність України, а також гастролював в окупованому Криму.