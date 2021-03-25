Грізманн знайшов виправдання втраченій перемозі в матчі з Україною

Французький нападник Антуан Грізманн, який зумів "розписатися" у воротах збірної України, не надто задоволений підсумковим результатом та прагне реваншу.

На думку Грізманна, винуватцем нічиєї з Україною є індивідуальні якості чемпіонів світу.

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"Можливо, нам не вистачило більше гравців атаки, які добре грають один в один.

Ми вивчимо, як грати проти такої системи, і виграємо наступний матч. Завжди намагаюся робити все можливе для команди. Хотіли перемогти, але не зуміли провести хороший матч. Потрібно проаналізувати свої дії перед наступною грою", – сказав Грізманн.