Луганська "Зоря" зіграє проти грецького АЕКа матч Ліги Європи у четвер, 5 листопада. У складі команди з Афін виступають одразу двоє українців.

Українці Євген Шахов та Дмитро Чигринський потрапили до стартового складу АЕКа на матч проти "Зорі". Чигринський зіграє центрального захисника, а Шахов займе місце в центрі півзахисту.

До теми Зоря – АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον εκτός έδρας αγώνα με την Ζόρια για τους ομίλους του UEFA Europa League // The first eleven?️#zoraek #aekfc #aekfcseason2020_21 #aekfamily #UEL pic.twitter.com/1LpSsrIExH — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 5, 2020

Матч "Зоря" – АЕК розпочнеться о 22:00.

Варто додати, що Євген Шахов отримав виклик до національної збірної України на листопадові матчі. Натомість Чигринський не викликався до збірної з 2011 року.

Варто додати, що в "Зорі" на цей матч вийдуть одразу дев'ять українців. Ще четверо розпочнуть гру в запасі. Однак жодного з них не викликали до розташування національної збірної України. Хоча свого часу виклик отримували воротар Микита Шевченко та півзахисник Дмитро Іванісеня.

І лише Максим Луньов отримав виклик до молодіжної збірної.