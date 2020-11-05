Гравець збірної України Шахов – у стартовому складі АЕКа проти "Зорі" в Лізі Європи
Луганська "Зоря" зіграє проти грецького АЕКа матч Ліги Європи у четвер, 5 листопада. У складі команди з Афін виступають одразу двоє українців.
Українці Євген Шахов та Дмитро Чигринський потрапили до стартового складу АЕКа на матч проти "Зорі". Чигринський зіграє центрального захисника, а Шахов займе місце в центрі півзахисту.
До теми Зоря – АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Варто додати, що Євген Шахов отримав виклик до національної збірної України на листопадові матчі. Натомість Чигринський не викликався до збірної з 2011 року.
Варто додати, що в "Зорі" на цей матч вийдуть одразу дев'ять українців. Ще четверо розпочнуть гру в запасі. Однак жодного з них не викликали до розташування національної збірної України. Хоча свого часу виклик отримували воротар Микита Шевченко та півзахисник Дмитро Іванісеня.
І лише Максим Луньов отримав виклик до молодіжної збірної.
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