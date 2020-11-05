Игрок сборной Украины Шахов – в стартовом составе АЕК против "Зари" в Лиге Европы
Луганская "Заря" сыграет против греческого АЕК матч Лиги Европы в четверг, 5 ноября. В составе команды из Афин выступают сразу два украинца.
Украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский попали в стартовый состав АЕК на матч против "Зари". Чигринский сыграет центрального защитника, а Шахов займет место в центре полузащиты.
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Стоит добавить, что Евгений Шахов получил вызов в национальную сборную Украины на ноябрьские матчи. Зато Чигринский не вызывался в сборную с 2011 года.
Стоит добавить, что в "Заре" на этот матч выйдут сразу девять украинцев. Еще четверо начнут игру в запасе. Однако ни одного из них не вызвали в расположение национальной сборной Украины. Хотя в свое время вызов получали вратарь Никита Шевченко и полузащитник Дмитрий Иванисеня.
И только Максим Лунев получил вызов в молодежную сборную.
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