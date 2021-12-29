Втім, футболіст не збирається їхати грати до країни-агресора. Артем вдячний своїй країні та не збирається закривати очі на анексію Криму та збройний напад на східні області.

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Чому Довбик не поїде грати в Росію

Я дуже люблю свою країну. Тут виріс, став тим, ким є. Та що там казати – це моя Батьківщина. Гімн, звичайно, знаю, адже співаю його раз на тиждень перед кожною грою. У моїй сім'ї завжди говорили українською мовою. Точніше, суржиком, але це не так важливо,

– сказав Довбик.

Також він додав, що як тільки з'явилася інформація про пропозиції з Росії – тато передзвонив одразу.

Уся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Пам'ятаю, хтось написав, що мене запрошують до російського клубу, то батько одразу набрав і сказав: "Я щось не зрозумів". Навіть не розглядаю такі варіанти. Я люблю Україну і насамперед хочу, щоб у нашій країні настав мир", – додав футболіст.