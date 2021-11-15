– Прокоментуйте, будь ласка, результат матчу Боснія і Герцеговина – Фінляндія. Ніхто не очікував, що він так завершиться. Тепер вам потрібна лише перемога.

– Цю гру я не коментуватиму. Вона мені не потрібні. Перемога, так, вона нам потрібна. Гратимемо на неї.

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– Перемога Фінляндії, напевно, вам допомогла у тому сенсі, що в Боснії та Герцеговини завтра буде комбінований склад. Чи буде вам легше?

– Складно сказати. Футбол – тому й такий вид спорту, найкращий на планеті. Що стосується складу боснійців, то молодь захоче показати себе, щоб їх хтось помітив і запросив. Буде дуже складна гра.

– Розкажіть про останні приготування команди до матчу. Чи готові всі футболісти, зокрема, Шапаренко та Забарний?

– Зараз відбудеться передігрове годинне тренування. Усі 25 футболістів здорові, усі тести негативні. Готуємося до гри.

– На якій позиції ви бачите Гармаша у збірній України – у нападі чи середній лінії?

– Я його добре знаю. Завтра ви все побачите.

– Чи стежитимете ви за паралельним матчем Фінляндія – Франція? І чи повідомлятимете його результат хлопцям?

– Я не стежитиму за ним і говорити хлопцям нічого теж не буду.

– У недавньому матчі з Болгарією була погана реалізація. Чи вдалося вам знайти простий рецепт, як це виправити?

– У національній збірній тренування зовсім інші. Реалізацію треба підтягувати у клубах.

– Як ви поясните, що збірна України завершила багато матчів із нічийним результатом?

– Я нещодавно прийняв команду. Може, не щастить. Значить, я ще не заслужив на вдачу. Можливо, завтра щось вдасться.

– Як команда привітала Віктора Циганкова з днем ​​народження? Чи перенесли святкування після матчу?

– Зараз перед тренуванням подаруємо йому футболку. Завтра він повинен на футбольному полі привітати сам себе і зробити подарунок для всієї України. Віктор це знає.