– Прокоментуйте, будь ласка, результат матчу Боснія і Герцеговина – Фінляндія. Ніхто не очікував, що він так завершиться. Тепер вам потрібна лише перемога.
– Цю гру я не коментуватиму. Вона мені не потрібні. Перемога, так, вона нам потрібна. Гратимемо на неї.
До теми Боснія – Україна: Яремчук пророкує супернику важкий матч
– Перемога Фінляндії, напевно, вам допомогла у тому сенсі, що в Боснії та Герцеговини завтра буде комбінований склад. Чи буде вам легше?
– Складно сказати. Футбол – тому й такий вид спорту, найкращий на планеті. Що стосується складу боснійців, то молодь захоче показати себе, щоб їх хтось помітив і запросив. Буде дуже складна гра.
– Розкажіть про останні приготування команди до матчу. Чи готові всі футболісти, зокрема, Шапаренко та Забарний?
– Зараз відбудеться передігрове годинне тренування. Усі 25 футболістів здорові, усі тести негативні. Готуємося до гри.
– На якій позиції ви бачите Гармаша у збірній України – у нападі чи середній лінії?
– Я його добре знаю. Завтра ви все побачите.
– Чи стежитимете ви за паралельним матчем Фінляндія – Франція? І чи повідомлятимете його результат хлопцям?
– Я не стежитиму за ним і говорити хлопцям нічого теж не буду.
– У недавньому матчі з Болгарією була погана реалізація. Чи вдалося вам знайти простий рецепт, як це виправити?
– У національній збірній тренування зовсім інші. Реалізацію треба підтягувати у клубах.
– Як ви поясните, що збірна України завершила багато матчів із нічийним результатом?
– Я нещодавно прийняв команду. Може, не щастить. Значить, я ще не заслужив на вдачу. Можливо, завтра щось вдасться.
– Як команда привітала Віктора Циганкова з днем народження? Чи перенесли святкування після матчу?
– Зараз перед тренуванням подаруємо йому футболку. Завтра він повинен на футбольному полі привітати сам себе і зробити подарунок для всієї України. Віктор це знає.