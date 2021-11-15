Лідери Боснії Джеко та Колашинац не зможуть завтра допомогти своїй команді у поєдинку з Україною. Окрім того, наш суперник буде не в найкращих фізичних та психологічних кондиціях, адже 13 листопада програв Фінляндії та втратив шанси на ЧС-2022.

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Тепер Боснії буде складніше, бо тепер вони грають через два дні на третій день, і тому вони втомлюватимуться більше, ніж ми,

– сподівається Яремчук.

Матч Боснія – Україна відбудеться завтра, 16 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Для того, щоб вийти у раунд плей-офф, Україні потрібно перемагати боснійців та сподіватися на те, що Фінляндія не зуміє обіграти Францію, яка вже здобула право грати на чемпіонаті світу у Катарі.