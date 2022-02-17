23-річний Кіліан Мбаппе на останніх хвилинах вирішив долю матчу ПСЖ – Реал. Прохід зіркового француза та влучний удар принесли парижанам мінімальну перемогу.

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Один з найвідоміших інсайдерів світу Фабріціо Романо у своєму твіттері висловив захоплення діями нападника. "Не-Реально. Жодні слова не потрібні", – написав журналіст.

У коментарі несподівано прийшов український хавбек Руслан Маліновський. "На відміну від нас, у них є два матчі", – зауважив він. У сезоні 2019/20 Аталанта програла ПСЖ в 1/4 фіналу ЛЧ, який через COVID-19 складався лише з одного матчу.

Романо не забарився з відповіддю – інсайдер вдався до лестощів.

Гранде Руслане, твоя ліва нога створена для вечорів Ліги чемпіонів,

– написав Фабріціо.

Зазначимо, у поточному сезоні Маліновський забив 5 голів у Серії А з-за меж штрафного майданчика. За цим показником він є одноосібним лідером італійського чемпіонату.