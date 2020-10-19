Суперник збірної України на Євро-2020 збірна Нідерландів може втратити свого головного захисника до кінця сезону. Вірджил ван Дейк отримав травму в матчі за "Ліверпуль". Йому треба буде провести операцію.

Вірджил ван Дейк отримав травму в мерсисайдському дербі проти "Евертона". На 6-й хвилині зустрічі захисник пішов на розіграш штрафного. І був збитий воротарем суперника Пікфордом. Продовжити гру захисник не зумів, і був одразу замінений.

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Після гри на офіційному сайті "Ліверпуля" з'явилися деталі про ушкодження ван Дейка. Повідомляється, що у гравця ушкодження зв'язок коліна. Йому буде проведена операція.

В клубі також заявили, що поки невідомо, скільки часу знадобиться для реабілітації ван Дейка. Такого рівня ушкодження можуть залишити гравця поза футболом до кінця сезону 2020/21.

"Я повністю зосереджений на відновленні і зроблю все можливе, щоб повернутися якомога швидше. Попри очевидне розчарування, я твердо вірю, що в труднощах криються можливості, і з Божою поміччю я повернуся, ставши краще і сильніше, ніж будь-коли. Я вірю, що в футболі, як і в житті все відбувається не просто так, і важливо зберігати настрій, попри злети чи падіння. За підтримки моєї дружини, дітей, сім'ї та всіх в "Ліверпулі" я готовий до цього випробування. Я хочу подякувати всім за слова підтримки, це дуже багато значить для мене і моєї родини. Тепер я буду робити все можливе, щоб підтримати одноклубників усіма можливими способами перед великими матчами, а сам продовжу відновлюватися день за днем. Я повернуся", – прокоментував ван Дейк свою травму на своїй сторінці в інстаграм.

Додамо, що ван Дейк – капітан збірної Нідерландів. Ця команда – суперник збірної України на Євро-2020. Матч між командами запланований на 13 червня 2021 року в Амстердамі.

Якщо відновлення ван Дейка затягнеться, то гравець може пропустити Євро-2020 і не зіграти проти збірної України.