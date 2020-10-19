Соперник сборной Украины на Евро-2020 сборная Нидерландов может потерять своего главного защитника до конца сезона. Вирджил ван Дейк получил травму в матче за "Ливерпуль". Ему надо будет провести операцию.

Вирджил ван Дейк получил травму в мерсисайдском дерби против "Эвертона". На 6-й минуте встречи защитник пошел на розыгрыш штрафного. И был сбит вратарем соперника Пикфордом. Продолжить игру защитник не сумел и был сразу заменен.

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После игры на официальном сайте "Ливерпуля" появились детали о травме ван Дейка. Сообщается, что у игрока повреждение связок колена. Ему будет проведена операция.

В клубе также заявили, что пока неизвестно, сколько времени понадобится для реабилитации ван Дейка. Такого уровня повреждения могут оставить игрока вне футбола до конца сезона 2020/21.

"Я полностью сосредоточен на восстановлении и сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно скорее. Несмотря на очевидное разочарование, я твердо верю, что в трудностях кроются возможности, и с Божьей помощью я вернусь, став лучше и сильнее, чем когда-либо. Я верю, что в футболе, как и в жизни, все происходит не просто так, и важно сохранять настроение, несмотря на взлеты или падения. При поддержке моей жены, детей, семьи и всех в "Ливерпуле" я готов к этому испытанию. Я хочу поблагодарить всех за слова поддержки, это очень много значит для меня и моей семьи. Теперь я буду делать все возможное, чтобы поддержать одноклубников всеми возможными способами перед большими матчами, а сам продолжу восстанавливаться день за днем. Я вернусь", – прокомментировал ван Дейк свою травму на своей странице в инстаграм.

Добавим, что ван Дейк – капитан сборной Нидерландов. Эта команда – соперник сборной Украины на Евро-2020. Матч между командами запланирован на 13 июня 2021 года в Амстердаме.

Если восстановление ван Дейка затянется, то игрок может пропустить Евро-2020 и не сыграть против сборной Украины.