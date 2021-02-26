Гент планує "українську чистку" – Яремчук, Безус та Пластун покинуть клуб

Бельгійський Гент через невдалі результати в поточному сезоні готує серйозну кадрову революцію.

Вже цього літа Гент планує кардинально оновити склад команди. Клуб готовий підписати аж 10 нових виконавців та попрощатися з такою ж кількістю гравців.

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"Буйволи" не проти зберегти Романа Яремчука, але той понад усе прагне влітку змінити команду. Керівництво вже поговорило з футболістом та пообіцяло не заважати трансферу.

Також нове місце роботи будуть шукати Роман Безус та Ігор Пластун. Гент міг продати їх ще взимку, але гравці не захотіли змінювати обстановку перед Євро-2020.

У поточному сезоні Яремчук зіграв за Гент 30 матчів, забив 17 м'ячів та віддав 5 результативних передач. В активі Безуса 24 поєдинки, 1 гол та 4 асисти. Пластун виходив на поле 14 разів і забив два голи.