Гасперіні пояснив, чому замінив Маліновського – після цього Аталанта втратила перемогу

Джерело:Football Italia
Аталанта не змогла втримати перемогу над Ромою. Руслан Маліновський, який забив гол, був несподівано замінений у першій третині другого тайму.
На думку італійського фахівця, Руслан дуже добре себе проявив, але згодом втомився, що стало позначатися на командному тонусі.
До теми Маліновський забив у другому матчі поспіль – Аталанта не втримала перевагу над Ромою: відео
Разом з тим, тренер незадоволений, як зіграв Пашаліч, який і замінив Руслана.
Маліновський втомився, у нас з'явилися прогалини в центрі поля. Потрібні були свіжі ноги, але Пашаліч не став гарною заміною. Деякі промахи просто шокували. Це брак концентрації. Шкода, тому що часто наші заміни виявлялися вирішальними, – сказав Гасперіні.
Наприкінці матчу Рома завдяки кількісній перевазі зуміла вирвати нічию – гра закінчилась з рахунком 1:1.Попов назвав ТОП 5 матчів збірної: шокувати Росію, стримати чемпіонів світу, побачити Педерсена