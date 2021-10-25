Для того, щоб забити гол, Гармашу в середньому потрібно 87,5 хвилин на футбольному полі. В УПЛ його випереджає лише нападник Шахтаря Лассіна Траоре – 72,5 хвилини.

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У поточному сезоні Денис забив за Динамо вже 6 голів. 31-річний нападник часто виходить на позиції центрального нападника, яка для нього не є рідною.

Втім, досвід та бажання відкрили кар'єрі футболіста друге дихання. Він отримує похвалу не лише від тренера Динамо Мірчі Луческу. Його високий рівень помітив і Олександр Петраков, який готовий повернути хавбека у збірну. За "жовто-синіх" Гармаш востаннє грав 4 роки тому.

11 листопада збірна України проведе товариський матч проти Болгарії, а 16 числа зіграє заключний матч групового етапу відбору на Мундіаль проти Боснії, в якому нас влаштує лише перемога.