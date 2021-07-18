Наставник Аль-Ахлі Сергій Ребров переконаний, що футбол не може бути поза політикою. Колишній форвард розповів, як демонстрував свою політичну позицію на футбольному полі.

Коли тривала Помаранчева революція, Сергій Ребров захищав кольори лондонського Вест Хема. На підтримку революції він носив помаранчевий браслет.

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На його думку, кожен має висловлювати свою позицію, адже футбол не може бути осторонь політичних процесів.

Багато хто говорить, що футбол поза політикою. Але моя думка, що футбол – це політика. Багато футболістів популярніші у своїх країнах, аніж політики. Думаю, я можу показати свою позицію. Мене не турбує цей епізод. Я підтримав людей, які покинули свої будинки і стояли за свободу, – сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров грав за Вест Хем з 2004 по 2005 роки. У складі "молотів" він провів 33 матчі та забив 2 голи.