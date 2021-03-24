Помічник Дідьє Дешама Стефан Гі поділився своїми думками щодо підопічних Андрія Шевченка. Команди зустрінуться у рамках кваліфікації на ЧС-2022 вже сьогодні.

На думку Стефана Гі, в України сильна команда, яка готова боротися за очки.

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"Вважаю Україну найсильнішим суперником Франції під час березневих матчів відбору. Склад українців відрізняється від того, який ми обіграли 7:1 в жовтні. Тоді вони були ослаблені COVID-ом", – сказав він.

Також фахівець поділився тактичними спостереженнями за командою Шевченка.

"Україна грає за схемою 4-3-3 із низьким блоком, а коли втрачає м'яч – 4-5-1. Творчі футболісти, такі як Циганков, Марлос, Ярмоленко, виконують величезну роботу. В обороні грають щільно. Українці люблять комбінувати, починати атаки з глибини, але попереду залишають Яремчука або Мораєса", – розповів Гі.

Матч відбору на ЧС-2022 Франція – Україна розпочнеться сьогодні о 21:45.