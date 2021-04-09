Форвард збірної Довбик пояснив, чому спілкується російською

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик відзначив навички Ігора Йовічевіча та пояснив, чому сам використовує для спілкування російську мову.

Як розповів Артем Довбик, вдома він спілкується українською, але в Дніпрі всі використовують російську. Окрім хорватського наставника команди Ігора Йовічевіча.

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"Йовічевіч і на тренуваннях, і на теоретичних заняттях говорить лише українською. У перші дні його роботи в Дніпрі-1 нас дуже здивувало, як він так ідеально розмовляє нашою мовою. І не тільки ідеально, але ще й швидко. Що й казати, в цьому плані він молодець.

Вдома, у Черкасах, я розмовляю українською, а ось в Дніпрі – російською. Тут так спілкується більшість. Але з цим у мене теж проблем немає", – сказав футболіст.

Нагадаємо, Довбик дебютував за збірну у матчі проти Казахстану.