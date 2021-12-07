Під керівництвом Шевченка "грифони" тричі зазнавали поразки та розписали нульову нічию з Удінезе. Команда після приходу Андрія Миколайовича не забила жодного гола.

Не пропустіть Такого я не очікував, – Шевченко розповів, яка проблема Дженоа стала несподіванкою

Наступним суперником Дженоа стане Сампдорія, на вихідних відбудеться генуезьке дербі. Команда українця отримала психологічну перевагу – президента суперника Массімо Ферреро заарештувала поліція.

70-річного бізнесмена звинувачують у фінансових махінаціях, які не пов'язані з футболом. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Ферреро став власником Сампдорії у 2014 році. Зараз його команда має в активі 15 очок. Генуезьке дербі відбудеться 10 грудня, суддя дасть стартовий свисток о 21:45.