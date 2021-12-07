Под руководством Шевченко "грифоны" трижды терпели поражение и расписали нулевую ничью из Удинезе. Команда после прихода Андрея Николаевича не забила ни одного гола

Не пропустите Такого я не ожидал, – Шевченко рассказал, какая проблема Дженоа стала неожиданностью

Следующим соперником Дженоа станет Сампдория, на выходных состоится генуэзское дерби. Команда украинца получила психологическое преимущество – президента соперника Массимо Ферреро арестовала полиция.

70-летний бизнесмен обвиняется в финансовых махинациях, не связанных с футболом. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Ферреро стал владельцем Сампдории в 2014 году. Сейчас у его команды в активе 15 очков. Генуэзское дерби состоится 10 декабря, судья даст стартовый свисток в 21:45.