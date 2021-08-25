Навантаження Миколи Павлова футболісти, яким доводилося з ним працювати, згадують усе життя. Але фахівець вимогливий не лише до підопічних, а й до самого себе.

Відомий український тренер не дає собі розслабитися навіть після виходу на пенсію. Фахівець завдяки регулярним вправам тримає себе у дуже хорошій формі.

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Донька Миколи Павлова Яна виклала у мережу відео, на якому її тато активно підтягується на перекладині. У свої 67 років фахівець може "дати фору" багатьом молодим хлопцям.

Нагадаємо, Микола Павлов входив до тренерського штабу збірної України у 1992 та 1994 роках та навіть очолював команду у трьох матчах.

За час тренерської кар'єри він встиг потренувати Таврію, Дніпро, Динамо, Іллічівець, Сталь та Ворсклу.