Известный украинский тренер не дает себе расслабиться даже после выхода на пенсию. Специалист благодаря регулярным упражнениям держит себя в очень хорошей форме.

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Дочь Николая Павлова Яна выложила в сеть видео, на котором ее папа активно подтягивается на перекладине. В свои 67 лет специалист может "дать фору" многим молодым ребятам.

Напомним, Николай Павлов входил в тренерский штаб сборной Украины в 1992 и 1994 годах и даже возглавлял команду в трех матчах.

За время тренерской карьеры он успел потренировать Таврию, Днепр, Динамо, Ильичевец, Сталь и Ворсклу.