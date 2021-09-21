9 жовтня Олімпійський стадіон у Гельсінкі прийме матч групового етапу відбору на ЧС-2022 між Фінляндією та Україною. За поєдинком матимуть нагоду поспостерігати тисячі глядачів.

Згідно з рішенням місцевої влади, трибуни стадіону Олімпійський можна заповнити на 90%. Продаж квитків стартує 22 вересня о 15:00.

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Десята частина місць у кожному секторі буде порожньою заради безпеки. Також кожен глядач мусить бути у масці.

Нагадаємо, матч проти фінів має для України важливе турнірне значення. В обох команд по 5 очок, але Фінляндія має один поєдинок у запасі. Відповідно, для збереження шансів на путівки у Катар "жовто-синім" потрібна лише перемога.