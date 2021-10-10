На думку заступника головного редактора журналу "Футбол" Андрія Шахова, впевнена гра збірної довела – незамінних футболістів не буває. Окрім того, він іронічно нагадав про критику Петракова за невиклик Руслана Маліновського.

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Ну що, фанати Маліновського і ті, хто страшенно незадоволений пресконференцією Петракова, ви заспокоїлися? Всіх з перемогою! З французами і фінами грали без Маліновського і Зінченка. Набрали чотири очки. Зайвий доказ того, що в футболі незамінних при толковому тренері і грамотно підібраній тактиці немає,

– написав Шахов.

У рамках відбору на ЧС-2022 Україна зіграє ще два матчі прот прямого конкурента – збірної Боснії та Герцеговини. 12 жовтня команди зустрінуться у Львові, а гостьовий для "жовто-синіх" матч відбудеться 16 листопада.