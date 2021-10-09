Олександр Петраков випустив цілком прогнозований склад з п'ятьма оборонцями та атакувальним тріо Циганков-Яремчук-Ярмоленко. У воротах місце зайняв Андрій Пятов, який проводив свій 100-й матч у збірній.

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Гра у Гельсінікі розпочалася дуже жваво. На другій хвилині господарі організували небезпечний випад, який завершувався потужним ударом з меж штрафного майданчика від Робіна Лода – у падінні Пятов відвів загрозу. Вже за мить на ударній позиції опинився Роман Яремчук, однак пробив несильно. А згодом Яремчук виступив у ролі асистента. На підступах до володінь Лукаша Градецкі нападник "синьо-жовтих" відпасував Андрію Ярмоленку, який відважився на дальній постріл. Візуально несильний удар з правої(!) виявився точним і гольовим – 0:1!

Радість "синьо-жовтих" / фото Getty Images

На 15-й хвилині Віктор Циганков прострілював з лівого флангу на Яремчука, який приклався як слід до м'яча – поруч зі штангою. У наступній атаці Йоель Пох'янпало падав у володіннях Пятова, втім без допомоги оборонців нашої команди. Незабаром активність Яремчука знову конвертувалася у гольову нагоду. Ярмоленко не встиг на небезпечний простріл Романа з правого флангу.

Неприємності для гостей прийшли спонтанно. Фіни виконали кутовий, Пох'янпало головою цілив у кут воріт, однак Пятов здійснив ефектний сейв. Микола Матвієнко намагався вибити м'яч подалі, та влучив у ногу Теему Пуккі. Курйозно і прикро – 1:1.

Матвієнко влучає у Пуккі / фото Getty Images

І все ж на перерву "синьо-жовті" пішли з перевагою у рахунку. Олександр Тимчик прострілив з правого флангу на Віктора Циганкова. Удар вінгера перетворився на спонтанну скидку на Яремчука, який не розгубився і розстріляв кіпера.

У перерві Петраков замінив Едуарда Соболя на Віктора Корнієнка, а стартові хвилини другого тайму минули під знаменом атак українців. Особливо активним у ці хвилини був Ярмоленко, який збирав на собі численні фоли суперників. На 66-й хвилині чудову нагоду втратили вже фіни – Микола Шапаренко завалив Лода неподалік штрафного майданчика. Виконання "стандарту" від Урхо Ніссілі було далеким від ідеалу.

Пятов проти фінів / фото Getty Images

Втома відчувалася у діях підопічних Петракова. Фінляндія, яку зовсім не влаштовував хід подій на полі і результат, додала в атакувальній агресії. На 76-й хвилині черговий штрафний від Ніссілі потягнув Пятов, а на добиванні Паулус Араюрі пробив неточно. Нам добряче пощастило.

Цей момент добряче струсонув українців, які заволоділи м'ячем і частіше вибиралися до воріт Градецкі. Останні хвилини видалися дуже нервовими, утім "синьо-жовті" втримали бажаний результат. Тепер переможну ходу варто продовжити у Львові у дуелі з боснійцями.

Відбір ЧС-2022, група D

Фінляндія – Україна 1:2

Голи: Пуккі, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34.