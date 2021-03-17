Джерело:Футбольна асоціація Фінляндії
Фінляндія визначилася зі стадіоном, на якому буде проводити відбіркові матчі Мундіалю-2022.
Фінляндія прийме збірну України на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Таке рішення прийняла місцева Федерація футболу.
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Також повідомляється, що фіни проведуть усі свої домашні поєдинки відбору до ЧС-2022 на головній арені країни через складну ситуацію з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, що УАФ вирішив перенести маті відбору ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану зі Львова до Києва через погіршення епідеміологічної ситуації у західних регіонах.Хачеріді не захотів переходити в УПЛ: колишня зірка Динамо досі залишається без команди