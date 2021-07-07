Фейл року: Супряга, якого вже майже купила Дженоа, травмувався у спарингу за Динамо

За чутками ЗМІ, до переходу Владислава Супряги в італійський Дженоа залишалися лічені дні. Тепер трансфер форварда опиниться під запитанням.

Раніше лунала інформація, що Дженоа домовилася з Динамо про перехід молодого нападника Владислава Супряги.

До теми Супряга перейде в італійський чемпіонат: Динамо та Дженоа погодили усі нюанси

Минулий сезон був для форварда не надто вдалим, тож перехід в італійський чемпіонат виглядав як кар'єрний трамплін. Але тепер угода опинилась під серйозним запитанням.

У спарингу з Люцерном, який завершився феєричною нічиєю з рахунком 3:3, Супряга отримав пошкодження та був змушений покинути футбольне поле. Серйозність травми наразі невідома. Так само під запитанням, чи готова буде Дженоа інвестувати 7-8 мільйонів євро у травмованого футболіста.