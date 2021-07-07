Ранее звучала информация, что Дженоа договорилась с Динамо о переходе молодого нападающего Владислава Супряги.

К теме Супряга перейдет в итальянский чемпионат: Динамо и Дженоа согласовали все нюансы

Прошлый сезон был для форварда не слишком удачным, поэтому переход в итальянский чемпионат выглядел как карьерный трамплин. Но теперь соглашение оказалось под серьезным вопросом.

В спарринге с Люцерном, который завершился феерической ничьей со счетом 3:3, Супряга получил повреждение и был вынужден покинуть футбольное поле. Серьезность травмы пока неизвестна. Так же под вопросом, готова ли будет Дженоа инвестировать 7-8 миллионов евро в травмированного футболиста.