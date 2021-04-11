Ференцварош врятувався у матчі проти головного конкурента завдяки асисту Харатіна. Читайте звіт про матч на Збірна 24.

Чемпіонат Угорщини, 28 тур

Ференцварош – Академія Пушкаша – 1:1

Голи: Лайдуні 77 – Нуньєс, 7

"Фраді" могли стати чемпіоном Угорщини за 5 турів до фінішу. Підопічні Сергія Реброва приймали головного конкурента – Академію Пушкаша, яку випереджали на 13 очок. Перемога гарантувала б Ференцварошу 32-й титул в історії клубу.

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Вже на 7-й хвилині повели у рахунку гості. Нуньєс після подачі з кутового ефектно підрізав м'яч у дальню дев'ятку.

У другому таймі Ребров кинув у бій Олександра Зубкова та Ігоря Харатіна, і це дало свої плоди. Гол до свого активу записав Лайдуні, який розстріляв ворота після розіграшу кутового. Гольовий пас в активі Харатіна – щоправда, це сталося дещо випадково, адже м'яч просто відлетів від хавбека збірної України.

Підсумковий рахунок – 1:1. Ференцварош не зміг стати чемпіоном за 5 турів до фінішу, але зберіг відрив від головного переслідувача у 13 очок.