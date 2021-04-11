Ференцварош спасся в матче против главного конкурента благодаря ассисту Харатина. Читайте отчет о матче на Сборная 24.

Чемпионат Венгрии, 28 тур

Ференцварош – Академия Пушкаша – 1:1

Голы: Лайдуни 77 – Нуньес, 7

"Фради" могли стать чемпионом Венгрии за 5 туров до финиша. Подопечные Сергея Реброва принимали главного конкурента –Академию Пушкаша, которую опережали на 13 очков. Победа гарантировала бы Ференцварошу 32-й титул в истории клуба.

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Уже на 7-й минуте повели в счете гости. Нуньес после подачи с углового эффектно подрезал мяч в дальнюю девятку.

Во втором тайме Ребров бросил в бой Александра Зубкова и Игоря Харатина, и это дало свои плоды. Гол в свой актив записал Лайдуни, который расстрелял ворота после розыгрыша углового. Голевой пас в активе Харатин – правда, это произошло несколько случайно, ведь мяч просто отлетел от хавбека сборной Украины.

Итоговый счет – 1:1. Ференцварош не смог стать чемпионом за 5 туров до финиша, но сохранил отрыв от главного преследователя в 13 очков.