Фантастика від Шведа – асист і дубль з розв’язкою в компенсований час: відео

Мар’ян демонструє топ-рівень і практично самотужки заробляє три пункти для Мехелена у виїзній грі.

Швед відіграв від дзвінка до дзвінка в поєдинку проти Васланд-Беверена (вперше з десяти матчів за Мехелен). Вже на 9-й хвилині гості відкрили рахунок. Мар’ян пройшов по правому флангу і видав класну передачу на Сенді Волша – 1:0.

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Згодом українець вже сам взявся за справу і холоднокровно реалізував відмінну нагоду. Здавалося, Мехелен перевагу не втратить, проте господарі двічі за десять хвилин засмутили опонента зусиллями Жордана Фоше, який вийшов на заміну по перерві.

Та все ж останнє слово було за Шведом. На другій з двох компенсованих хвилин Мар’ян влучно пробив у ціль і приніс перемогу Мехелену!

Портал WhoScored оцінив гру вихованця Карпат височенним балом 9,24. Загалом Швед 8 разів пробив по воротах Васланд-Беверена і виконав три ключові передачі. Безперечно, за цими показниками він став найкращим на полі.

Наступну гру Мехелен проведе в суботу проти Генка. А поки "жовто-чорні" йдуть на 10-й сходинці з 32 очками.

Пас Шведа

Перший гол Шведа

Другий гол Шведа

Чемпіонат Бельгії, 22-й тур

Васланд-Беверен – Мехелен 2:3

Голи: Фоше, 60, 70 – Волш, 9, Швед, 26, 90+2.