Джерело:Інтаграм магазину Зеніта
Колишній гравець Шахтаря, Зеніта та Баварії Анатолій Тимощук взяв участь у рекламній кампанії до дня армії окупанта.
Колишня українська зірка Анатолій Тимощук, який зараз працює у Зеніті, став обличчям рекламної кампанії клубу до дня російської армії.
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Колишній капітан збірної України "пропонує" уболівальникам "синьо-біло-блакитних" купити "традиційні" шкарпетки.
Таким чином, Тимошук, який зіграв за збірну України 144 матчі, долучився до святкування цієї традиції."Коли запропонували зіграти – довго не думав": захисник збірної України про свій дебют: відео