Як повідомляє джерело, Шелаєв підписав контракт з клубом із Харківщини до кінця сезону. Щоправда, поки в офіційній заявці команди на сайті ПФЛ прізвище потенційного новачка відсутнє.

До теми Ексворотар збірної України зіграв на професійному рівні у 46-річному віці

Олег Шелаєв вже виступав за Вовчанськ на любительському рівні з 2017 року по 2020 рік. У цьому сезоні "вовки" дебютують у професійному футболі – після 4 турів вони йдуть на 12 сходинці групи "Б" Другої ліги.

Шелаєв провів у елітному українському дивізіоні 412 матчів. Це другий результат в історичному реєстрі усіх "центуріонів" (він поступається лише Олександру Шовковському, у якого 426 матчів). Найкращі роки Шелаєва минули у Зорі, Дніпрі та Металісті. У складі української національної команди Шелаєв зіграв 36 матчів і відзначився одним забитим голом.