Как сообщает источник, Шелаев подписал контракт с клубом из Харьковщины до конца сезона. Правда, пока в официальной заявке команды на сайте ПФЛ фамилия потенциального новичка отсутствует.

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Олег Шелаев уже выступал за Волчанск на любительском уровне с 2017 года по 2020 год. В этом сезоне "волки" дебютируют в профессиональном футболе – после 4 туров они идут на 12 строчке группы "Б" Второй лиги.

Шелаев провел в элитном украинском дивизионе 412 матчей. Это второй результат в историческом реестре всех "центурионов" (он уступает лишь Александру Шовковскому, у которого 426 матчей). Лучшие годы Шелаева прошли в Заре, Днепре и Металлисте. В составе украинской национальной команды Шелаев сыграл 36 матчей и отметился одним забитым голом.