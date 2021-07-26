У матчі 1-го туру Другої ліги Віталій Рева відіграв усі 90 хвилин за київську команду Лівий Берег, яка дебютувала на професійному рівні. Столична команда перемогла іншого дебютанта черкаський ЛНЗ (2:1).

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Рева виступав за українську національну команду з 2001 по 2003 роки. В активі Віталія 9 матчів. Після завершення активних виступів він працював у Контрольно-дисциплінарному комітеті ФФУ.

Крім того, за Лівий Берег зіграли два колишні збірники: 38-річний Микола Іщенко та 34-річний Павло Ксьонз.

У листопаді Віталію Реві виповниться 47. Найкращі роки його футбольної кар'єри минули у складі київських ЦСКА, Динамо та Арсеналу. Також зараз він входить до тренерського штабу Руслана Ротаня у молодіжній збірній України.