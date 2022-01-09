Гості відкрили рахунок зусиллями Маріо Пашаліча. Участь у зародку атаки взяв Маліновський, який розігнав її у центрі поля. Завершився випад точним ударом головою від хорвата після помилки оборони Удінезе.

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Минуло кілька хвилин і Аталанта забила вдруге. Маліновський передачею зі своєї половини поля запустив на хід Луїса Мурієля, який розібрався із захисниками і точно пробив під руку воротарю. А під завісу тайму відзначився сам українець. Удар Джузеппе Пеццелли було заблоковано, проте першим на підбиранні опинився саме Руслан і приклався з лівої.

Одразу по перерві Удінезе один м'яч вдалося відіграти. Берат Джімсіті невдало підставився під постріл Моліни. Проте останнє слово було за Аталантою. Мурієль знову завдяки індивідуальній майстерності вразив ціль. На останніх хвилинах команди обмінялися голами. Маліновський долучився і до п'ятого гола, взявши участь у його зародку.

Відео гола Маліновського

Чемпіонат Італії, 21 тур

Удінезе – Аталанта 2:6

Голи: Джимсіті (автогол), 59, Бету, 88 – Пашаліч, 17, Мурієль, 22, 76, Маліновський, 43, Меле, 89, Пессіна, 90+2.