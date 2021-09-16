Два місяці без інтиму: Бущан порівняв перебування зі збірною на Євро з дитячим табором

Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан розповів про атмосферу в національній команді під час Євро. "Жовто-сині" були дружнім колективом, тому обійшлося без конфліктів та непорозумінь.

За словами Георгія, колектив збірної України був міцним та дружнім, тому 55 днів пролетіли дуже швидко. Він назвав період на Євро "дитячим табором, але з дорослими дядьками".

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Голкіпер не грає в комп'ютерні ігри, тому більше часу проводив у спілкуванні з Андрієм Пятовим та Марлосом. Також він прочитав книгу "1984", але відзначив, що було нелегко.

Окрім того, він розповів, як боровся з відсутністю інтимною близкості.

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Нагадаємо, на Євро-2020 Україна лійшла до 1/4 фіналу, де програла Англії з рахунком 0:4.