Два хавбеки Динамо досі травмовані: вони майже втратили шанс зіграти на Євро-2020

Динамо не може розраховувати на Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського. Вони досі перебувають у лазареті та можуть пропустити Євро-2020.

Мірча Луческу стурбований станом центральної зони перед фіналом Кубка України.

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"На жаль, Андрієвський і Шепелєв не зможуть зіграти у фіналі Кубка України. Вони травмовані. Сподіваюся, що обидва гравці будуть готові до зборів, коли ми повернемося з відпустки.

У мене були переживання щодо центральної опорної зони, тому що залишилися тільки Сидорчук та Шапаренко. Коли Шапа впав і не міг встати, я переживав і швидко зробив заміну", – сказав Луческу.

Фінал Кубка України між Динамо та Зорею відбудеться 13 травня. Шепелєв та Андрієвський, які потрапили у розширену заявку збірної на Євро-2020, скоріш за все, втратили шанси зіграти на континентальній першості.



