На думку футбольного агента В'ячеслава Заховайло, команді треба пригадати принцип Валерія Лобансовського "дисципліна та порядок б’ють клас". Допомогти киянам здобути результат може і недооцінка з боку гравців Барселони.

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Вже бувало в історії, що Барса отримувала і три, і чотири м’ячі від киян у свої ворота. Тоді була плеяда інших футболів, які мали стержень і прагнення до перемоги. Нинішнє покоління повинне довести собі та всім уболівальникам, що вони зліплені не з лайна. Їм потрібно стрибнути вище голови, щоб обіграти Барселону,

– сказав Заховайло.

Матч Барселона – Динамо розпочнеться о 19:45. Динамо має 1 очко та займає 3 місце у групі, "блаугранас" зазнали двох поразок та перебувають на дні таблиці.