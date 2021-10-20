Брюгге – Манчестер Сіті 1:5, група А

Голи: Ванакен, 81 – Канселу, 30, Марез, 43, 84 (з пенальті), Уокер, 53, Палмер, 67.

Соболь проти Манчестер Сіті / фото Getty Images

Потенційна зустріч Едуарда Соболя та Олександра Зінченка не відбулася. Якщо захисник бельгійців відіграв усі 90 хвилин, то гравець Манчестер Сіті спостерігав за розгромом і феєричною грою конкурента Жоау Канселу з лави запасних. Коли команда пропускає 5 голів, то дії всієї оборони за замовчуванням можна вважати провальними. Так і наш Едуард Соболь – жодної відвертої помилки, яка би спричинила пропущений гол (можливо, лише останнє взяття воріт на совісті українця, коли він завалив офсайдну лінію), однак загалом відверто невдалий матч чемпіона Бельгії та Соболя, зокрема.

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Шахтар – Реал, 0:5, група D

Голи: Кривцов (автогол), 37, Вінісіус Жуніор, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1.

У стартовому складі "гірників" з'явилися два збірники: Анатолій Трубін та Сергій Кривцов. Наприкінці першого тайму захисник Шахтаря став антигероєм трагічного епізоду, коли зрізав м'яч у власні ворота. А далі був погром, про який і говорити зайве. Можна тільки додати, що у другому таймі на поле вийшли ще кілька гравців з українським паспортом: Марлос, Тарас Степаненко, Михайло Мудрик та Віктор Корнієнко.

Інтер – Шериф 3:1, група D

Голи: Джеко, 34, Відаль, 58, де Врей, 67 – С. Тілль, 52.

Радість Шерифа – щойно вони зрівняли рахунок у Мілані / фото Getty Images

Майже годину ігрового часу команда Юрія Вернидуба знову творила сенсацію. Однак тираспольське чудо таки завершилося. Команда українського наставника гідно виглядала на "Сан-Сіро", та вперше втратила очки у Лізі чемпіонів.