Довбик міг перейти у Францію: чому талант не захотів заходити в орбіту Гвардіоли

Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик міг змінити клубну прописку вже цього літа. Втім, пропозиція не влаштувала ані його, ані дніпрян.

Минулого трансферного вікна підписати талановитого українського форварда хотів французький Труа, який входить у City Football Group. Щоправда, французи поскупилися на суму купівлі.

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І для Динамо і для Шахтаря ціна на Довбика буде однозначно вищою за ринкову – 10 – 12 мільйонів євро. Довбик дивиться в бік Європи, це однозначно. Найбільш конкретна пропозиція цього літа була від Труа – в останній день трансферного вікна, за моєю інформацією, за нього запропонували в цілому 5 мільйонів євро,

– розповів Михайло Співаковський.

СК Дніпро-1 хотів отримати більшу суму, тому відповів відмовою. Вільні кошти французи використали на оренду вінгера Динамо Жерсона Родрігеса. Раніше Труа придбав 20-річного нападника Миколу Кухаревича, якого відправив в оренду у бельгійський Левен.

Сам Довбик очікує зимового трансферного вікна, а клуб – більш вигідних пропозицій з Європи.