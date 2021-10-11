Минулого трансферного вікна підписати талановитого українського форварда хотів французький Труа, який входить у City Football Group. Щоправда, французи поскупилися на суму купівлі.

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І для Динамо і для Шахтаря ціна на Довбика буде однозначно вищою за ринкову – 10 – 12 мільйонів євро. Довбик дивиться в бік Європи, це однозначно. Найбільш конкретна пропозиція цього літа була від Труа – в останній день трансферного вікна, за моєю інформацією, за нього запропонували в цілому 5 мільйонів євро,

– розповів Михайло Співаковський.

СК Дніпро-1 хотів отримати більшу суму, тому відповів відмовою. Вільні кошти французи використали на оренду вінгера Динамо Жерсона Родрігеса. Раніше Труа придбав 20-річного нападника Миколу Кухаревича, якого відправив в оренду у бельгійський Левен.

Сам Довбик очікує зимового трансферного вікна, а клуб – більш вигідних пропозицій з Європи.