Прошлого трансферного окна подписать талантливого украинского форварда хотел французский Труа, который входит в City Football Group. Правда, французы поскупились на сумму покупки.

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И для Динамо и для Шахтера цена на Довбика будет однозначно выше рыночной – 10 – 12 миллионов евро. Довбык смотрит в сторону Европы, это однозначно. Наиболее конкретное предложение этого лета была от Труа – в последний день трансферного окна, по моей информации, за него предложили в целом 5 миллионов евро,

– рассказал Михаил Спиваковский.

СК Днепр-1 хотел получить больше денег, поэтому ответил отказом. Свободные средства французы использовали на аренду вингера Динамо Жерсона Родригеса. Ранее Труа приобрел 20-летнего нападающего Николая Кухаревича, которого отправил в аренду в бельгийский Левен.

Сам Довбык ожидает зимнего трансферного окна, а клуб – более выгодных предложений из Европы.