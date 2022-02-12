"Зараз буду присутнім на тренуваннях – з Мірчею Луческу домовився, що подивлюся тренування. Він сказав: "Приїжджай, немає ніяких питань". Я вже був у Роберто Де Дзербі на двох тренуваннях. Теж жодних проблем нема. Домовився з Ігорем Йовічевичем про тренування. Подзвоню ще Віктору Скрипнику, домовлюся", – розповів Петраков.

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Також головний тренер "синьо-жовтих" збирається переглянути у справі й інших збірників:

План – до 20 лютого об’їхати всі клуби, подивитися на збірників, поговорити. Може, комусь напихати трохи.

Крім того, Петраков не виключає запрошення до своєї команди нових імен.

Я всіх хлопців знаю в Україні. Я живу тут, вже 12 років працюю у збірних командах. Звичайно, я стежу за хлопцями – за всіма нашими футболістами, – заявив тренер.

До наступного матчу збірної України залишається понад місяць. 24 березня наша команда зустрінеться із Шотландією в рамках плей-оф за вихід на Чемпіонат світу.