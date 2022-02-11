Євгену Коноплянці вдалося досягнути домовленості з Краковією. Польський клуб оголосив про підписання контракту з українським хавбеком.

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Договір розрахований до кінця поточного сезону з можливістю пролонгування ще на рік. Коноплянці заради ігрової практики та шансу повернутися у збірну України довелося піти на суттєві фінансові поступки.

У донецькому Шахтарі зірковий футболіст заробляв як мінімум 1,5 мільйона євро на рік, а в Краковії максимальна зарплата становить 220 тисяч євро. Враховуючи тривалу відсутність ігрової практики, 32-річному хавбеку навряд чи вдалося вибити максимальну зарплату.

У новій команді українець гратиме під 80-м номером. У поточному сезоні він провів на полі лише 47 хвилин, тому йому доведеться проявляти свої найкращі якості якомога швидше.