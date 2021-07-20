За словами Довбика, в таборі збірної України завжди панує чудова атмосфера. Між футболістами немає жодної дистанції, всі налаштовані на робочий режим та позитивний результат.

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Всі гравці чудово спілкуються. Якщо це такі майстри, як Ярмоленко або Марлос, то дуже приємно з ними працювати, це люди, у яких можна багато чому повчитися. Якщо це молодь – всі чудові хлопці. Я тільки дивуюся, коли іноді в пресі бачу – "той посварився з тим", "той з тренером на підвищених тонах говорив". Не було нічого такого. Прекрасно відпрацювали всі, без поділу на зірок чи клубну прописку, – розповів Артем.

Нагадаємо, на Євро-2020 Довбик зіграв лише 14 хвилин у матчі проти Швеції, але зумів привернути до себе увагу, забивши переможний м'яч, який вивів Україну в 1/4 фіналу турніру. Тепер за футболістом полюють європейські клуби.