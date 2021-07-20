По словам Довбика, в лагере сборной Украины всегда царит замечательная атмосфера. Между футболистами нет никакой дистанции, все настроены на рабочий режим и положительный результат.

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Все игроки прекрасно общаются. Если это такие мастера, как Ярмоленко или Марлос, то очень приятно с ними работать, это люди, у которых можно многому поучиться. Если это молодежь – все отличные ребята. Я только удивляюсь, когда иногда в прессе вижу – "тот поссорился с тем", "то с тренером на повышенных тонах говорил". Не было ничего такого. Прекрасно отработали все, без разделения на звезд или клубную прописку, – рассказал Артем.

Напомним, на Евро-2020 Довбык сыграл лишь 14 минут в матче против Швеции, но сумел привлечь к себе внимание, забив победный мяч, который вывел Украину в 1/4 финала турнира. Теперь за футболистом охотятся европейские клубы.