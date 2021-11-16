Колишній хавбек Карпат Михайло Кополовець, відомий висловом "каждої п'ятниці ходимо до церкви", підтримує такі дії національної команди. Разом з тим він вважає їх не надто вчасними та пророкує головному тренеру команди Олександру Петракову звільнення.

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Я прихильник того, що в церкву ходити треба було постійно, а не тоді, коли жарений півень в одне місце клює. Там треба буди завжди, а не тоді, коли тобі щось треба. Від нас вже нічого не залежить, ми, в принципі, про***ли все, що можна. Постаратися добитися результату, а там вже – як Бог дасть,

– сказав Кополовець.

На думку колишнього футболіста, Олександр Петраков не зміг себе яскраво проявити на позиції тренера головної команди країни, тому, скоріш за все, через деякий час покине свою посаду.

Як би не було, Кополовець тримає кулаки за збірну України та сподівається на чудо, яке дозволить нам вийти в плей-офф боротьби за путівки на Мундіаль в Катарі.

Нагадаємо, сьогодні о 21:45 розпочнеться останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 Боснія – Україна. Для того, щоб вийти у раунд плей-офф, "жовто-синім" треба перемагати боснійців та сподіватися, що Фінляндія не зможе обіграти Францію, яка вже гарантувала собі участь на чемпіонаті світу.