Кополовец поддерживает

Бывший хавбек Карпат Михаил Кополовец, известный выражением "каждую пятницу ходим в церковь", поддерживает такие действия национальной команды. Вместе с тем он считает их не слишком своевременными и предсказывает главному тренеру команды Александру Петракову увольнение.

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Я сторонник того, что в церковь ходить нужно было постоянно, а не тогда, когда жареный петух в одно место клюет. Там надо быть всегда, а не тогда, когда тебе что-то нужно. От нас уже ничего не зависит, мы, в принципе, про***ли все, что можно. Постараться добиться результата, а там уж – как Бог даст,

– сказал Кополовец.

Не нравится Петраков

По мнению бывшего футболиста, Александр Петраков не смог себя ярко проявить на позиции тренера главной команды страны, поэтому, скорее всего, через некоторое время покинет свой пост.

Как бы то ни было, Кополовец держит кулаки за сборную Украины и надеется на чудо, которое позволит нам выйти в плей-офф борьбы за путевки на Мундиаль в Катаре.

Важно! Сегодня в 21:45 начнется последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Босния – Украина. Для того чтобы выйти в раунд плей-офф, "желто-синим" нужно побеждать боснийцев и надеяться, что Финляндия не сможет обыграть Францию, которая уже гарантировала себе участие в чемпионате мира.