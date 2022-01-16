Коли Дженоа призначала Шевченка, нове керівництво клубу запевняло українця у повній довірі та довгостроковому проєкті. Натомість клуб звільнив українця вже після 11 матчів.

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Генеральний менеджер Дженоа Йоганнес Шпорс пояснив, чому клуб відійшов від першочергового плану. У розвиток подій втрутилася відсутність позитивних результатів.

Я багато говорив з Шевченком. На жаль, гра та результати не покращилися. А для нас це надто важливо. Тому вирішили діяти швидко. Ми хотіли бути чесними з Шевченком. Швидке рішення часто є найкращим,

– сказав він.

Функціонер переконаний, що після звільнення Шевченка команда отримає позитивний імпульс та зможе поборотися за збереження прописки у Серії А.

Під керівництвом Шевченка Дженоа зіграла 11 матчів: 9 у чемпіонаті (6 поразок та жодної перемоги) та 2 у Кубку (перемога над Салернітаною та поразка Мілану).