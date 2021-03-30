Диво-гол: зірка збірної Данії відзначився шедевром на тренуванні

Джерело:Твіттер збірної Данії
Хавбек Борусії Дортмунд та збірної Франції Томас Ділейні вразив своїх партнерів по збірній. Йому вдалося забити фантастичний гол.
Відпрацювання ударів на тренуванні національної команди Данії дозволило Томасу Ділейні забити "гол мрії". Такі шедеври вдаються футболістам вкрай рідко.
Цікаво Леоненко назвав головного винуватця у голі Фінляндії: це не Миколенко
Хавбек не зміг пробити голкіпера з першої спроби – той відбив у напрямку Ділейні, який вирішив спробувати "удар скорпіона". Вийшло надзвичайно ефектно – м'яч потужно полетів у дальню дев'ятку, зачепивши поперечку.Досягнення Мораєса і антирекорд Миколенка: цифри матчу Україна – Фінляндія