Дивно і прикро: Філіппов розчарований списком гравців, яких Шевченко викликав на збір

Український форвард Сент-Трюйдена Олександр Філіппов переконаний, що багато гравців з УПЛ заслужили на виклик у збірну, але так його і не отримали.

Філіппов переконаний, що через відсутність уваги від штабу збірної в багатьох українських гравців втрачається стимул, адже для них гра за збірну є вершиною кар'єрних сподівань.

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"Моя особиста думка, що це неправильно. Кулач добре грає цей сезон, забиває голи. І навіть не потрапив в розширену заявку. Для мене це трохи дивно і прикро.

Інші гравці з тієї ж Зорі, які проводять вже другий хороший сезон, посідають третє місце. Той же Юрченко, Кочергін, які добре діють, забивають, віддають передачі", – сказав Філіппов.